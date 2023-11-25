Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 18:14
Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.
Они получили за свой прокат 81,20 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40).
Произвольные программы пары представят в воскресенье, 25 ноября, начало — в 17.00 мск.
«Гран-при России»
6-й этап, Москва
Пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 81,20 балла
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 76,51
3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 76,40