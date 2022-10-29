Бойкова об ошибках: «Лед скользкий. Вопрос даже не в том как ты готов»

Бойкова рассказал о допущенных ошибках в прокате с Козловским на втором этапе «Гран-при» в Сочи

Чемпионка Европы Александра Бойкова прокомментировала выступление в паре с Дмитрием Козловским на втором этапе «Гран-при» в Сочи.

«Была помарка на выбросе, но катили очень хорошо. Получится риттбергер, подкрутка хорошая. Это замазало оплошность, которую мы допустили.

Тамара Николаевна не приехала сюда, поскольку у нас очень много пар. Они готовятся к своим соревнованиям. С нами тут Артур Леонидович Минчук.

Зрителей немного, но поддерживали хорошо. Уровень? Посмотрите чемпионат России и будет вам ответ. У нас сильные все пары, спортсмены в России одни из самых сильных. А лед... Он скользкий. Вопрос даже не о том как ты готов. Просто лед скользкий. И бывают оплошности, которые предвидеть не можешь", — сказала Бойкова.