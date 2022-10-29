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Гран-при России

Сегодня, 17:36

Бойкова об ошибках: «Лед скользкий. Вопрос даже не в том как ты готов»

Бойкова рассказал о допущенных ошибках в прокате с Козловским на втором этапе «Гран-при» в Сочи
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка Европы Александра Бойкова прокомментировала выступление в паре с Дмитрием Козловским на втором этапе «Гран-при» в Сочи.

«Была помарка на выбросе, но катили очень хорошо. Получится риттбергер, подкрутка хорошая. Это замазало оплошность, которую мы допустили.

Тамара Николаевна не приехала сюда, поскольку у нас очень много пар. Они готовятся к своим соревнованиям. С нами тут Артур Леонидович Минчук.

Зрителей немного, но поддерживали хорошо. Уровень? Посмотрите чемпионат России и будет вам ответ. У нас сильные все пары, спортсмены в России одни из самых сильных. А лед... Он скользкий. Вопрос даже не о том как ты готов. Просто лед скользкий. И бывают оплошности, которые предвидеть не можешь", — сказала Бойкова.

Бойкова и Козловский одержали победу в парном катании на этапе «Гран-при России» в Сочи — 83,17. Второе место завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (76,76).

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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