Бойкова с Козловским и Мишина с Галлямовым выступят друг за другом в короткой программе финала Гран-при

Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на короткую программу в финале взрослого Гран-при. Лидеры российского парного катания выступят друг за другом. Пятый номер вытащили Евгения Тарасова / Владимир Морозов, шестой — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, седьмой — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Порядок выступлений в короткой программе в парном катании: 1. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев

5. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

7. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева / Роман Плешков