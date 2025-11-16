Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

16 ноября, 20:53

Букин признался, что перегорел перед выступлением на Гран-при России в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова прокомментировали победу на четвертом этапе Гран-при России в Москве. Они набрали 210,10 балла.

«Я больше доволен сегодня Cашей, чем собой. Но очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за такой короткий срок. Я, наверное, перегорел чуть-чуть сегодня. С самого утра уже жаждал кататься. Тренировка была аж в нервозе. Долгое ожидание, наверное, привело меня к тому, что я вышел с мыслью — так, спокойно, не надо рвать. Хотелось бы здесь попробовать, наоборот, рискнуть, но я понял, что, возможно, это приведет к каким-то моим ошибкам. А Cаша была как та звезда, за которой я все время гнался, но не смог в итоге догнать. Она молодец», — приводит слова Букина ТАСС.

Марк Кондратюк.Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

Степанова рассказала, что дальше они будут готовиться к чемпионату России.

«У нас сейчас есть время, чтобы точечно отработать все детали, каждый элементик. И, конечно, в общем плане физически мы должны больше выдерживать, докатывать обе программы, чтобы визуально не было спуска — программа всегда должна идти наверх, чтобы срывать аплодисменты. Потому что зритель — это самый первостепенный судья наших прокатов», — сказала Степанова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря на арене «Юбилейный».

Источник: ТАСС
Telegram Дзен Max
Александра Степанова/ Иван Букин
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя