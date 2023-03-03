Попова объяснила, почему Садкова проиграла Жилиной в финале юниорского «Гран-при России»

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова объяснила, почему ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова не смогла победить в финале юниорского «Гран-при России».

«У Даши случились ошибки в произвольной программе. Ей не хватило задела по баллам перед произвольной программой. Он был не таким большим», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Победительницей турнира стала подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая заработала 222,45 балла. Второй стала Садкова, за две программы она набрала 206,09. На третьем месте Мария Гордеева, в ее активе 204,08 балла.