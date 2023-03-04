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Гран-при России

Сегодня, 18:11

Галлямов — об усложнении программы: «Тройной лутц для парников — почти ультра-си»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион мира Александр Галлямов прокомментировал выступление с ошибкой в короткой программе в финале «Гран-при России» и рассказал об усложнении номера. В паре с Анастасией Мишиной фигуристы занимают текущее третье место.

— И такое бывает, исполняем лутц всего второй старт в карьере. Это не сальхов. Тройной лутц для парников — это почти ультра-си. Его делают единицы на высоком уровне. В последний раз такое было на Олимпиаде-2018 у Меган Дюамель/Эрика Руэдфорда. Сложный прыжок, надо рассчитывать на технику. Забудем сегодня, как сон, напрыгаем его к следующему сезону.

Здесь крутые воспоминания с чемпионата России, он был незабываемым. После выступления нахлынули эмоции и воспоминания, публика поддерживала. После лутца сами не забываем, что впереди еще вся программам, нужно выжимать максимум. Это не последние соревнования, мы с коллегами еще будем выступать вместе. Где-то они будут впереди, где-то мы, это спорт. Здесь важна конкуренция. Надо, чтобы мы двигали парное катание вперед. Сальхов мы прыгали пять лет, лутц только третий старт, — сказал журналистам Галлямов.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представляют короткие программы.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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