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Гран-при России

Сегодня, 17:56

Чемпионы России среди юниоров отметили нестандартность ледовой арены в Санкт-Петербурге

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, занявшие второе место на первенстве России среди юниоров в Перми, отметили нестандартный размер катка в «Юбилейном».

Осокина: Если бы арена была стандартная, все было бы хорошо. Но арена меньше, не хватает места. Я врезалась в бортик, досадное падение.

Грицаенко: Тяжело перестраиваться под эти размеры, еще денек бы, было бы легче. А так неудобно. Старались уместить программу. Я был уверен, что здесь приблизительно стандарт, не посмотрел, что здесь «канадка». Сидел на трибунах на чемпионате России в прошлом году, но не заметил ничего.

Их одногруппники, чемпионы России среди юниоров в парном катании Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, тоже отметили этот факт:

Чикмарева: Меньше лед, да, другие ощущения, нужно привыкать.

Янченков: 60х26, кажется. В целом, не сильно ощутимо. Привыкаемо и терпимо. Что будет дальше? Спартакиада в Сочи.

В финале «Гран-при России» после короткой программы лидируют Чикмарева и Янченков, набравшие 74,73 балла. Осокина и Грицаенко занимают второе место — 70,21 балла.

Фигурное катание
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