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Гран-при России

Сегодня, 15:03

Член комиссии по этике ФФККР Тихонов анонсировал заседание после финала Гран-при. На нем будут обсуждаться слова Плющенко

Тихонов анонсировал заседание после финала Гран-при, где будут обсуждаться слова Плющенко
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион мира, член комиссии по этике ФФККР Алексей Тихонов в комментарии «СЭ» рассказал, что заседание комиссии, вероятно, состоится после финала Гран-при, который пройдет 3-5 марта в Санкт-Петербурге.

— Высказывания Евгени Плющенко? Столько сказано уже, ничего по этому поводу не буду говорить. Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта. Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться, — ответил Тихонов.

Евгений Плющенко после юниорского первенства России выступил с критикой судейства и заявил, что его ученицы могут перейти в другие сборные. Как ожидается, эти слова буду в том числе обсуждаться комиссией по этике.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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