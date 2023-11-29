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Гран-при России

Сегодня, 10:00

Самсонов: «Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Подопечный Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в интервью «СЭ» рассказал, почему стал заниматься фигурным катанием.

«Почему я выбрал фигурное катание? Потому что сестра занималась им. Я тогда все время с мамой был, а мама возила на тренировки сестру. Был маленький, все время у нее под ногами вертелся. Решили попробовать. Почему нет? И я встал на коньки и очень хорошо поехал. Много падал, но хотя бы на коньках стоял хорошо. Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок. Потому что я очень сильно толкался ногами в животе. Из-за сестры по большей части я оказался именно в этом виде спорта», — сказал Самсонов «СЭ».

Даниил Самсонов. «Очень хочется попасть в первую шестерку на чемпионате России». Цели фигуриста Даниила Самсонова

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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