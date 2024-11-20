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Гран-при России

Сегодня, 13:34

Дегтярев рассказал, что его впечатляют результаты российских фигуристов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил результаты российских фигуристов в текущем сезоне.

20 ноября глава Минспорта встретился с исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе

«Результаты наших фигуристов впечатляют. В лице Антона Тариэльевича поздравил спортсменов и поблагодарил федерацию и тренеров за высокие результаты», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

17 ноября в Москве завершился четвертый этап «Гран-при России». Победительницей соревнований среди женщин стала Аделия Петросян. У мужчин выиграл Евгений Семененко. Среди спортивных пар победу одержали Александра Степанова и Иван Букин.

Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/16101
Фигурное катание
Михаил Дегтярев

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