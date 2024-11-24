Дикиджи стал победителем этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16:55
Владислав Дикиджи выиграл петербургский этап «Гран-при России» среди мужчин.
20-летний спортсмен набрал 302,47 баллла (102,22 за короткую программу и 200,25 — за произвольную). Дикиджи представляет Санкт-Петербург.
Второе место занял Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 272,68 балла, на третьей строчке — Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 267,14.
Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
1. Владислав Дикиджи — 200,25
2. Дмитрий Алиев — 179,77
3. Глеб Лутфуллин — 173,73
4. Андрей Мозалев — 171,88
5. Михаил Терновский — 169,44
6. Петр Гуменник — 169,25
7. Макар Игнатов — 158,52
Итог
1. Владислав Дикиджи — 302,47
2. Дмитрий Алиев — 272,68
3. Глеб Лутфуллин — 267,14
4. Андрей Мозалев — 262,22
5. Михаил Терновский — 256,61
6. Петр Гуменник — 254,69
7. Макар Игнатов — 241,01