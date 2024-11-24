Дикиджи стал победителем этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Владислав Дикиджи выиграл петербургский этап «Гран-при России» среди мужчин.

20-летний спортсмен набрал 302,47 баллла (102,22 за короткую программу и 200,25 — за произвольную). Дикиджи представляет Санкт-Петербург.

Второе место занял Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 272,68 балла, на третьей строчке — Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 267,14.

Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург

Мужчины. Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи — 200,25

2. Дмитрий Алиев — 179,77

3. Глеб Лутфуллин — 173,73

4. Андрей Мозалев — 171,88

5. Михаил Терновский — 169,44

6. Петр Гуменник — 169,25

7. Макар Игнатов — 158,52

Итог

1. Владислав Дикиджи — 302,47

2. Дмитрий Алиев — 272,68

3. Глеб Лутфуллин — 267,14

4. Андрей Мозалев — 262,22

5. Михаил Терновский — 256,61

6. Петр Гуменник — 254,69

7. Макар Игнатов — 241,01