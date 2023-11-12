Сегодня, 14:40
Владислав Дикиджи стал победителем четвертого этапа «Гран-при России», который проходит в Казани.
За произвольную программу он получил 190,05 балла. По сумме двух выступлений у Дикиджи 287,40 очка и первое место.
Вторую строчку занял Евгений Семененко, у которого 266,24 балла. Он лидировал после короткой программы (98,54), а за произвольную получил 167,70 балла.
Третью строчку на турнире занял Глеб Лутфуллин (257,63 балла).
«Гран-при России»
4-й этап
Казань
Мужчины, итоговое положение
1. Владислав Дикиджи — 287,40 балла
2. Евгений Семененко — 266,24
3. Глеб Лутфуллин — 257,63
Произвольная программа
1. Владислав Дикиджи — 190,05 балла
2. Глеб Лутфуллин — 171,19
3. Евгений Семененко — 167,70