Двоеглазова победила на этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 15:30
Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на 5-м этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве — всероссийском турнире «Мемориал А.Г. Горшкова». По сумме двух программ она набрала 232,93 балла.
Второе место заняла Елена Костылева (223,57), а замкнула тройку лидеров Лидия Плескачева (214,51).
5-й этап юниорской серии «Гран-при России»
Итоговое положение:
1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла
2. Елена Костылева (Московская область) — 223,57
3. Лидия Плескачева (Москва) — 214,51
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23
5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58