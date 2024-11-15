Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:30

Двоеглазова победила на этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на 5-м этапе юниорской серии «Гран-при России» в Москве — всероссийском турнире «Мемориал А.Г. Горшкова». По сумме двух программ она набрала 232,93 балла.

Второе место заняла Елена Костылева (223,57), а замкнула тройку лидеров Лидия Плескачева (214,51).

5-й этап юниорской серии «Гран-при России»

Итоговое положение:

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла

2. Елена Костылева (Московская область) — 223,57

3. Лидия Плескачева (Москва) — 214,51

4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23

5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58

Алиса Двоеглазова

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя