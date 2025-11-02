Двоеглазова рассказала, что ей пришлось снова адаптироваться ко льду на Гран-при России в Красноярске

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что ей пришлось вновь привыкать ко льду на втором этапе Гран-при России в Красноярске.

«Чувствую от проката пока только положительные эмоции, есть небольшие недочеты, над которыми можно поработать, — цитирует Двоеглазову ТАСС. — Отличия от юниорских соревнований сильно не ощущаю, но более заполненные трибуны. Происходит обмен энергии, у меня вообще в этом сезоне заводные программы, публика сразу подхватывает ритм. Мне очень приятно выступать на этой арене, уже природнилась. Тут немного нестандартный лед, приходилось сегодня снова к нему привыкать».

Двоеглазова выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России с результатом — 72,70 балла. В прошлом сезоне она стала второй в финале юниорского Гран-при страны.

Произвольные программы пройдут в понедельник, 3 ноября. Начало — в 11.45 по московскому времени.