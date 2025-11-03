Двоеглазова рассказала, что ей трудно настроиться на исполнение четверного лутца

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что не знает, как настраиваться на чистое исполнение четверного лутца.

«Пробовала по-разному себя настроить [на четверной лутц], наверное, пока мыслей больше нет, что нужно поменять, что дальше сделать. Я даже не знаю, как это прокомментировать. По 10 раз его прыгать? Но в этом уже нет никакого смысла. Какие ощущения во взрослых соревнованиях? Конечно, это интереснее, зрителей больше собирается. Но поддержка ощущается и там и там», — цитирует спортсменку ТАСС.

Двоеглазова стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске с результатом 217,79 балла.