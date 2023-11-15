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Гран-при России

Сегодня, 09:00

Екатерина Боброва похвалила Валиеву за «жирное катание» на «Гран-при России» в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась впечатлением от короткой программы Камилы Валиевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за нее. У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там все было», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».

17-летняя спортсменка заняла четвертое место на этапе «Гран-при России» в Казани, при этом она лидировала после короткой программы.

Камила Валиева. Валиева стала четвертой на этапе «Гран-при» в Казани из-за лишней секвенции

Валиева в своей проивзольной программе исполнила две секвенции и получила в судейском протоколе за вторую комбинацию обозначение REP (повтор). Судьи засчитали ей на этом элементе только тройной лутц. Остальные два прыжка были обнулены.

Камила Валиева. «Это не закат карьеры». Бетина Попова — о Валиевой и судействе

Источник: Чемпионат
Фигурное катание
Екатерина БОБРОВА
Камила Валиева
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Российский тренер раскритиковала судейскую систему в фигурном катании