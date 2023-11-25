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Гран-при России

Сегодня, 18:59

Янченков — о Бойковой и Козловском: «Пытаемся дотянуться до них, но пока далеко»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали свое выступление в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

Екатерина Чикмарева: Когда публика поддерживает, это подбадривает, мотивирует. Помогает лучше сделать элементы. Мы едем катать чисто и там уже судьи решат.

Матвей Янченков: Нам помогли тренировки, поддержка друг друга, близкие, тренеры: Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин. Время покажет можно ли дотянуться до Бойковой и Козловского. Это прекрасная пара. Мы пытаемся дотянуться до них, все ближе и ближе, но пока далеко. Будем стараться подготовиться теперь к чемпионату России. Есть ли у нас KPI по результату? Скорее нет, чем да.

Спортсмены набрали 76,51 балла за прокат и заняли промежуточное второе место.

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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