Янченков — о Бойковой и Козловском: «Пытаемся дотянуться до них, но пока далеко»

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали свое выступление в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

Екатерина Чикмарева: Когда публика поддерживает, это подбадривает, мотивирует. Помогает лучше сделать элементы. Мы едем катать чисто и там уже судьи решат.

Матвей Янченков: Нам помогли тренировки, поддержка друг друга, близкие, тренеры: Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин. Время покажет можно ли дотянуться до Бойковой и Козловского. Это прекрасная пара. Мы пытаемся дотянуться до них, все ближе и ближе, но пока далеко. Будем стараться подготовиться теперь к чемпионату России. Есть ли у нас KPI по результату? Скорее нет, чем да.

Спортсмены набрали 76,51 балла за прокат и заняли промежуточное второе место.