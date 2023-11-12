Чикмарева — о втором месте на «Гран-при» в Казани: «Подготовка шла очень тяжело»

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков прокомментировали свое выступление на четвертом этапе российской серии «Гран-при», а также высказались о судействе на соревнованиях.

Чикмарева и Янченков набрали 215 баллов по сумме двух выступлений и заняли второе место.

«Можно сказать, что эта медаль для нас получилась одной из самых тяжелых. Подготовка шла очень тяжело, сначала была травма у партнера, потом у меня», — сказала Чикмарева.

«Подготовка и правда была одной из самых сложных. Очень трудный этап был в карьере, поэтому горжусь нами. Было очень тяжело, мы — большие молодцы. Близкие помогали нам, мы друг друга поддерживали. Все все знали, болельщики поддерживали, все родные. Поддержка от родственников не дает закопать себя под землю, надо бороться с трудностями и не сдаваться», — добавил Янченков.

Победителями соревнований в Казани стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которых 236,86 балла по сумме двух прокатов.