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Гран-при России

27 октября, 09:28

Чайковская — о турнире в США: «На главных соревнованиях, где наш русский парень Малинин выступал, было всего 483 человека»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сравнила зрительский интерес на юниорском этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Красноярске с этапом международной серии «Гран-при» от ISU в США.

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут играть в пустой зал. Нет отдачи, нет энергетического хода. Вот сидела публика, столько людей вчера было на юниорах, я была приятно этому удивлена. Не то что в США, на Skate America, когда на самых главных соревнованиях у парней, где был один из гениев нашего времени, наш русский парень Илья Малинин, было всего 483 человека! 483!

Не то что раньше, когда я прилетала на Skate America. Я довольно часто туда летала, так вот, нам, тренерам даже негде было сидеть. Помню, что нас сажали, бывало, на какие-то подставные стулья, потому что мест не было. Все продавали за полгода. А сейчас что? Пустые залы. И для фигуристов это страшное дело. Поймите, что они катаются для нас. Когда идет публика, на тебя это влияет, особенно для юниоров это огромная составляющая», — сказала Чайковская.

Фигурное катание
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