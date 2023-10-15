Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольного танца Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Фигуристы набрали 123,05 балла и показали лучший результат в произвольном танце.

Худайбердиева и Базин выиграли этап «Гран-при России» в Уфе, получив 202,40 балла по сумме двух выступлений. Второе место у пары Ирина Хавронина/Девид Нарижный (196,68), на третьей строчке — Софья Леонтьева и Данил Горелкин (186,78).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.