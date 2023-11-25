Шанаева — о смене костюма Дрозда: «Мне нравится Паша в целом. Даже в тренировочной одежде»

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали смену костюма в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Было предложение внести корректировки. Возможно, удалось немножко удивить сменой образа. Расположить пучок важно, чтобы его не снести во время поддержек. А так как ко всему привыкаешь», — сказал Дрозд.

Также Шанаева ответила на вопрос, какой костюм ей нравится больше.

«Мне нравятся оба костюма. И старый, и новый. Мне нравится Паша в целом. Даже в тренировочной одежде», — сказала Шанаева.

Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе «Гран-при» в Москве, набрав 78,97 баллов.