Энберт: «Наши фигуристки выступили интереснее, чем участницы чемпионата Европы»

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях фигуристов, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт поделился впечатлениями от финала Гран-при России в одиночном катании среди женщин.

«В целом, у меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Это первый финал Гран-при в истории российского фигурного катания, и вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра. Шикарные прокаты были у Туктамышевой, Акатьевой, Валиевой и у Петросян.

Сегодня был последний официальный прокат в этом сезоне и турнир был очень сильным по эмоциям. Было наслаждение высокого класса фигурного катания. Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили ещё интереснее", — цитирует Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России проходил в Санкт-Петербурге. Его победительницей стала Аделия Петросян (255,01 баллов). Камила Валиева (241,76) заняла вторую строчку, а Елизавета Туктамышева (241,61) стала третьей.