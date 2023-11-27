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Гран-при России

Сегодня, 12:06

Энберт назвал Дикиджи главной сенсацией московского этапа «Гран-при России»

Руслан Минаев
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт назвал главную сенсацию московского этапа «Гран-при России».

«Думаю, что Влад Дикиджи в контексте всей серии «Гран-при» — главная сенсация турнира. Это единственный спортсмен, одержавший две победы на этапах «Гран-при». В условиях нынешней конкуренции в мужском одиночном катании это большое достижение. Если брать Марка Кондратюка, Сашу Самарина, Диму Алиева, это уже опытные спортсмены, которых мы хорошо знаем, а Влад Дикиджи в этот сезон очень ярко ворвался», — цитирует Энберта «Газета.ru».

По сумме двух программ Дикиджи набрал 282,81 балла (94,48 за короткую + 188,33 за произвольную). Второе место занял Марк Кондратюк (275,25), бронза у Даниила Самсонова (265,33).

Источник: Газета.ru
Фигурное катание
Александр Энберт
Владислав Дикиджи
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