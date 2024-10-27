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Сегодня, 15:00

Энберт назвал фаворитов сезона в женском одиночном катании

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт ответил на вопрос «СЭ» о своих фаворитах сезона среди женщин-одиночниц.

— Интересно наблюдать за Соней Муравьевой, у нее особенная история, борьба с акселем три с половиной, который не получался, потом стал получаться. Это спортивное преодоление, конечно, я за нее болею, рад, когда она берет новую вершину и идет вперед. Аделия Петросян, наверное, на данный момент является фаворитом сезона, мощные элементы, мощное катание. Также мне будет интересно следить за Ксенией Синицыной, — перечислил Энберт.

Александр Энберт

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