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Гран-при России

Сегодня, 18:05

Энберт — о победе Валиевой на «Гран-при России» в Москве: «Прокат не был безошибочным»

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Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал «СЭ» результаты шестого этапа «Гран-при России» в Москве.

Камила Валиева заняла первое место на соревнованиях, набрав 226,22 очка по сумме двух выступлений. Второй стала Вероника Яметова (212,75 балла), на третьей строчке — Софья Муравьева (210,25).

«Рад, что Софья Муравьева пробовала в своем выступлении трудные обороты. Хоть они и не получились, ничего страшного в этом нет, так как у нее сейчас период, когда она пробует. Рад, что она не боится этого. Уверен, что на ближайших турнирах она сможет еще лучше показать себя.
Конечно же, я рад и за Камилу Валиеву. Мне как болельщику было очень интересно смотреть, как она выступает и пробует четверные и другие очень сложные элементы. Хотя прокат не был безошибочным. Но я думаю, что уже на чемпионате России мы сможем увидеть их исполненными чисто. Хочется сказать и про Яметову. У Вероники были прекрасные, чистейшие прокаты — очень классная программа. Эмоции бьют через край», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Финал «Гран-при России» пройдет с 13 по 16 марта 2024 года.

Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
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