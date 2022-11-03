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Гран-при России

Сегодня, 09:30

Энберт — о деле Валиевой: «Менять правила в период разбирательства неправильно»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к делу об антидопинговом нарушении Камилы Валиевой и требованию международных инстанций открыть вердикт.

— В Казани на этапе «Гран-при» будет выступать и Камила Валиева. РУСАДА закрыло результаты дела, МОК и ВАДА требуют открыть. И что делать?

— Я считаю так: есть законы, правила, которые принимают в относительно спокойное время. Вот собрались люди и решили, что есть спортсмены, чьи права должны быть особо защищены. Их не обсуждают. Понятно, сейчас ситуация накалена, кто-то хочет олимпийское золото получить, например. Но менять в таких обстоятельствах правила неправильно. Надо руководствоваться действующими протоколами. Потом уже на примере этого случая или других можно собраться и обсудить, что сделали правильно или нет. Может, все решат: как хорошо, что мы ввели это правило. Но точно не нужно менять их по ходу дела. Я на сто процентов и двумя руками придерживаюсь действующей директивы о защищенных персонах. Сейчас любая сторона слишком предвзята, чтобы менять законы, — заявил Энберт.

Прочитать полностью интервью Энберта можно по этой ссылке.

Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
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