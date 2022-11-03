Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:15

Российский фигурист высказался о судействе «Гран-при России»: «Главное, чтобы не было двойных стандартов»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Новости

Призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в разговоре с «СЭ» рассказал о своем видении судейства на этапах «Гран-при России» по фигурному катанию. Пока большинство их призеров получают значительно более солидные баллы, чем участники международного «Гран-при».

— Про судейство говорят уже два этапа — то Валиева или Акатьева, то просто про очень высокие баллы тех же Тарасовой и Морозова. Понятно, что судьи сами принимают решения, но у тебя к ним какое отношение?

— Мне кажется, тут надо исходить из такой предпосылки: в отдельно взятом турнире у судейской бригады есть свое понимание фигурного катания, внутренние установки, планка. Одна бригада может поставить всем много баллов. Другая бригада может выйти со строгим настроем и судить жестче. Но даже в серии «Гран-при» при отборе в финал считаются сначала очки за места, потом у кого лучшее место, и только при равенстве всех показателей сравниваются баллы.

Если бы все время один человек судил, тогда можно говорить о предвзятости. Но тут везде разные бригады, и в каждом отдельном турнире все в равных условиях. Главное, чтобы внутри одного турнира не было двойных стандартов. А сравнивать наш «Гран-при» и международный и разные этапы «Гран-при России» по баллам в принципе не нужно. Лучше все фавориты встретятся в финале или на чемпионате России. При очной встрече лучших можно будет обсуждать, кто сильнее, и какие-то судейские решения, — заключил Энберт.

Прочитать полностью интервью Энберта можно по этой ссылке.

Фигурное катание
Александр Энберт
1
Читайте также
«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным
Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму
В США предупредили о конфликте между РФ и НАТО из-за переброски военных на Украину
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Энберт — о провальном прокате Тарасовой/Морозова в Москве: «Возможно, им не хватает накала международного «Гран-при»

Энберт — о деле Валиевой: «Менять правила в период разбирательства неправильно»