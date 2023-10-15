Энберт высказался о прокате Петросян с падениями на этапе «Гран-при России» в Уфе

Серебряный призер олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт подвел итоги произвольной программы среди женщин на первом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Уфе.

«Неуверенный прокат Аделия Петросян? У нее был заявлен контент два четверных флипа, насколько я знаю. В итоге тулуп не был заявлен, но мы видели его исполнение. Не знаю, почему поменяли. Большой запас у нее, конечно, и по технической составляющей, и по катанию. Занявшая второе место Фролова тоже прекрасно откаталась. Очень интересная программа, легко и действительно уверенно выглядела. У Аделии даже с падениями, по-моему, три первых элемента были в красной зоне, но даже с ними она уверенно и с отрывом лидирует. Может быть, пробует разные варианты компоновки своей программы по элементам. Сложно сказать, это вопрос к ее команде», — приводит слова Энберт Metaratings.ru.

Два падения Петросян во время произвольной программы не помешали фигуристке стать победительницей первого этапа «Гран-при России» в женском одиночном катании. На соревновании «Край курая» в Уфе по итогам двух программ ученица Этери Тутберидзе получила 234,74 балла (84,38 за короткую и 150,36 за произвольную).