Энберт заявил, что по владению коньком Валиева вне конкуренции

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт оценил выступление Камилы Валиевой, которая по итогам финала «Гран-при России» заняла второе место в одиночном катании среди женщин.

«Валиева в начале сезона всех взбудоражила. Сейчас не хотелось бы, чтобы этот сезон заканчивался. У Камилы была одна из самых высоких баз второй оценки, ближе к десяти. У остальных меньше баллов из-за владения коньком и мастерства скольжения. Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком она вне конкуренции, поэтому получает такие баллы. Помимо четверных прыжков вдохновенное катание Камилы производит огромное впечатление. Акатьева тоже очень запомнилась. Петросян к финалу подошла в очень классной форме, она вышла на турнир, соревнуясь с сильными фигуристками, и исполнила свой контент идеально», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

Камила Валиева набрала по сумме двух программ 241,76 балла, уступив только Аделии Петросян (255,01). Третье место заняла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева (241,61).