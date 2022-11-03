Энберт — о провальном прокате Тарасовой/Морозова в Москве: «Возможно, им не хватает накала международного «Гран-при»

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» высказался о поражении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе «Гран-при России». Перед произвольной программой Энберт предположил, что пара будет долго радовать.

— То, что произошло на первом этапе, — шок и для меня. Искренне верил в них. Но и сейчас верю, конечно!

— Александр Энберт, наверное, и сглазил.

— Да-да (смеется). Может, это было из-за дружбы и большого желания их поддержать. Но, думаю, был консенсус мнений — после прокатов они прекрасно выглядели. Да, помарки могут случиться всегда, но у них было другое их восприятие. Не было упаднических настроений, как бывает у некоторых фигуристов, когда один элемент не получился, и сразу все сыпется. Они спокойно преодолевали эти неточности и исполняли последующие элементы. Сложилось ощущение, что теперь ошибки для них — нечто из ряда вон. А тут... Но это был только первый старт. Теперь посмотрим по ближайшему этапу и сезону, случайность ли эти ошибки, или действительно элементы требуют доработки. Отношение к ним не поменялось, конечно, но эта ситуация очень неожиданная.

— Потом про себя не улыбнулся, что такая противоположность между прогнозом и результатом?

— Естественно. Да мы и с Вовой и Женей случайно встретились на следующий день. Все вместе обсудили ситуацию. Они сказали, что к контрольным прокатам все были готовы постольку-поскольку, потому что целиковых прокатов не хватало, но отлично выступили. А перед первым этапом они были в прекрасной форме, настроены, все налажено, чистые прокаты на тренировках. Возможно, психологически сказалась смена международных «Гран-при» на российские старты. Юниорам проще, они привыкли к таким соревнованиям, а наших мэтров сборной, лидеров надо по-другому настраивать. Да, называются эти соревнования «Гран-при», но по большому счету это внутрироссийские старты. На «Гран-при» ISU есть ощущение борьбы континентов, стран. Возможно, ребята не нашли внутренних слов для настроя, не нашли накала, — сказал Энберт.

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