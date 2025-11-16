Видео
Гран-при России. Новости
16 ноября, 23:30

Плющенко возмутился судейством на этапе Гран-при в Москве: «Это меганесправедливость к Игнатову!»

Алина Савинова
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал работу судей на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

43-летний тренер считает, что его подопечный Макар Игнатов должен был попасть в тройку призеров.

«Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают, и об этом все говорят. А в условиях изоляции от мировых стартов — это меганесправедливость к этому парню и его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем. Выводы сделали!» — написал Плющенко в своих соцсетях.

Марк Кондратюк.Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

Игнатов, в отличие от своих соперников, без ошибок выполнил произвольную программу, но занял только четвертое место на этапе Гран-при в Москве, набрав по сумме двух выступлений 264,80 балла. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65). Вторым стал Евгений Семененко (274,91), третьим — Петр Гуменник (265,76).

5

  • СанЖорыч

    пронесло

    17.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Всё логично: выступал бы один, занял бы первое место!

    17.11.2025

  • fell62

    На его месте должен был быть Я!!! Напьёшься , Будешь !!!

    17.11.2025

  • Bes10

    Болотное чмо всегда несет, а где госпожа Рудковская, "подбери лоха с деньгами". Не ужель не вкинет?

    16.11.2025

  • hant64

    И тут Остапа понесло...

    16.11.2025

    Евгений Плющенко
    Макар Игнатов
    Фигурное катание
