Плющенко возмутился судейством на этапе Гран-при в Москве: «Это меганесправедливость к Игнатову!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал работу судей на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

43-летний тренер считает, что его подопечный Макар Игнатов должен был попасть в тройку призеров.

«Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают, и об этом все говорят. А в условиях изоляции от мировых стартов — это меганесправедливость к этому парню и его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем. Выводы сделали!» — написал Плющенко в своих соцсетях.

Игнатов, в отличие от своих соперников, без ошибок выполнил произвольную программу, но занял только четвертое место на этапе Гран-при в Москве, набрав по сумме двух выступлений 264,80 балла. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65). Вторым стал Евгений Семененко (274,91), третьим — Петр Гуменник (265,76).