Гран-при России. Новости
13 ноября, 21:01

Плющенко: «Для меня Костылева как дочь»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал о теплых чувствах к своей подопечной Елене Костылевой.

«У меня отличные отношения с Леной, как у отца с дочерью. У меня дочки нет пока, но она мне как дочь, так и есть, на самом деле. Отношения с мамой комментировать не буду — главное, что с моей спортсменкой у меня лучшие отношения. Когда мы начали работать в прошлом году, я сам ей сказал: «Ты для меня как дочка», — признался Плющенко.

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

2

  • baruv

    Займи она место третье- стала бы племянницей. Умеет примазываться когда надо...

    14.11.2025

  • TokTram_

    ...как дочь. Температура 39,5? Не хрен, идёшь кататься шоу, так как заменять некем. Врачи подождут, роднуля.

    13.11.2025

    Евгений Плющенко
    Фигурное катание
    Елена Костылева
