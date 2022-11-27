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Гран-при России

Сегодня, 18:07

Евгений Семененко выиграл этап «Гран-при России» в Перми

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский фигурист Евгений Семененко выиграл 6-й этап «Гран-при России», который прошел в Перми.

По сумме короткой и произвольной программ он получил 292,99 балла.

Второе место занял Илья Яблоков, который набрал 264,20 балла, третьим стал Артем Ковалев (245,02 балла).

«Гран-при России» по фигурному катанию

6-й этап

Пермь

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 292,99 балла

2. Илья Яблоков — 264,20

3. Артем Ковалев — 245,02

4. Алексей Ерохов — 243,12

5. Макар Игнатов — 241,71

6. Матвей Ветлугин — 232,83

7. Владимир Ощепков — 191,29

8. Егор Коваленко — 190,50

9. Артем Алейников — 184,02

10. Даниил Постарнаков — 181,76

11. Максим Варакин — 174,02

12. Владимир Кузнецов — 170,83

Произвольная программа

1. Евгений Семененко — 189,63 балла

2. Илья Яблоков — 170,89

3. Артем Ковалев — 164,41

4. Макар Игнатов — 158,80

5. Алексей Ерохов — 149,51

6. Матвей Ветлугин — 145,42

7. Даниил Постарнаков — 128,75

8. Егор Коваленко — 128,21

9. Владимир Ощепков — 126,28

10. Артем Алейников — 125,89

11. Владимир Кузнецов — 117,40

12. Максим Варакин — 115,33

Артем Ковалев
Евгений Семененко
Илья Яблоков
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