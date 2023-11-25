Фигурист Букин заявил, что в группе Жулина нет дедовщины

Призер чемпионата Европы Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Эмоций просто вагон. Хочу поблагодарить болельщиков, они кричали и поддерживали, болели просто невероятно и безумно прекрасно. Знаете, мы очень много проводим времени на тренировках, у нас четкое расписание дом-тренировка-тренировка-тренировка-дом. И тут, когда выходишь на лед и видишь заполненные трибуны, получаешь космические эмоции, такую энергию! Так что хочется поблагодарить зрителей от всей души своего сердца.

Конечно, нет предела совершенству. Сейчас мы вернемся на каток к себе и будем готовиться уже к чемпионату России, рваться в бой. Есть, что добавить, что исправить и как улучшить. У нас отличная команда во главе с Сашей Жулиным. Они прекрасные люди, спокойные, с внутренним уверенным спокойствием, к которым не нужно долгое привыкание или скатывание. К тому же мне немного проще, я уже работал с Сашей на Ледниковом периоде и там понял, что он размеренный человек. Это дорогого стоит, такое спокойствие передается и тебе.

Есть, конечно, моменты, где мы и привыкаем к новой команде, все-таки мы тренировались в одном тренерском штабе 17 лет. Были свои привычки, но мы не ломаем себя, все прекрасно. То, что с нами сильные пары — это бесценный опыт. Так смотришь на других ребят, как они работают, как ребята относятся к работе, мелочи разные, детали и на подсознании ловишь на себя моменты. Это симбиоз, где-то и у нас учатся. А так все мы прекрасно общаемся, атмосфера отличная. Каждый сам, конечно, занят своей работой, своим состоянием. Так что такого, что мы лидеры и что-то диктуем. Дедовщины точно нет, — сказал Букин.

Степанова и Букин набрали 87,78 балла за прокат и заняли первое место.