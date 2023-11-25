Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 20:20

Фигурист Букин заявил, что в группе Жулина нет дедовщины

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Фигуристы Иван Букин и Александра Степанова
Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Призер чемпионата Европы Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в ритм-танце на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Эмоций просто вагон. Хочу поблагодарить болельщиков, они кричали и поддерживали, болели просто невероятно и безумно прекрасно. Знаете, мы очень много проводим времени на тренировках, у нас четкое расписание дом-тренировка-тренировка-тренировка-дом. И тут, когда выходишь на лед и видишь заполненные трибуны, получаешь космические эмоции, такую энергию! Так что хочется поблагодарить зрителей от всей души своего сердца.

Конечно, нет предела совершенству. Сейчас мы вернемся на каток к себе и будем готовиться уже к чемпионату России, рваться в бой. Есть, что добавить, что исправить и как улучшить. У нас отличная команда во главе с Сашей Жулиным. Они прекрасные люди, спокойные, с внутренним уверенным спокойствием, к которым не нужно долгое привыкание или скатывание. К тому же мне немного проще, я уже работал с Сашей на Ледниковом периоде и там понял, что он размеренный человек. Это дорогого стоит, такое спокойствие передается и тебе.

Есть, конечно, моменты, где мы и привыкаем к новой команде, все-таки мы тренировались в одном тренерском штабе 17 лет. Были свои привычки, но мы не ломаем себя, все прекрасно. То, что с нами сильные пары — это бесценный опыт. Так смотришь на других ребят, как они работают, как ребята относятся к работе, мелочи разные, детали и на подсознании ловишь на себя моменты. Это симбиоз, где-то и у нас учатся. А так все мы прекрасно общаемся, атмосфера отличная. Каждый сам, конечно, занят своей работой, своим состоянием. Так что такого, что мы лидеры и что-то диктуем. Дедовщины точно нет, — сказал Букин.

Степанова и Букин набрали 87,78 балла за прокат и заняли первое место.

Александра Степанова/ Иван Букин
1
0
Читайте также
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Степанова — о Жулине: «За ним как за как стеной. Уверенность в тренерском штабе — 100 процентов»

Самсонов удивился высоким баллам за короткую программу на «Гран-при России» в Москве