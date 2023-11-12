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Гран-при России

Сегодня, 17:37

Самсонов подвел итоги своего выступления на этапе «Гран-при России» в Казани

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Фигурист Даниил Самсонов подвел итоги своего выступления на этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Каких-то определенных задач на этот этап я себе не ставил. Мне нужно было просто выйти и откататься на публике. Доволен тем, что я снова вернулся. Скорой мой второй этап «Гран-при» в Москве — туда я буду больше ставить задач. Будут какие-то цели», — приводит слова Самсонова Sport24.

За две программы Самсонов получил 226,62 балла и занял лишь шестое место.

Победителем четвертого этапа «Гран-при России» стал Владислав Дикиджи (287,40). Вторую строчку занял Евгений Семененко (266,24), а третью строчку на турнире занял Глеб Лутфуллин (257,63).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-595336-samsonov-zadach-na-etap-v-kazani-ne-stavil-dovolen-vozvrashcheniyem-diskomfort-v-kolene-ogranichivayet-mne-pryzhki
Фигурное катание
Даниил Самсонов
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