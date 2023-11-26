Фигурист Тутберидзе Самсонов: «Старался не умирать в конце программы и держать темп»

Фигурист Даниил Самсонов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. Самсонов набрал 265,33 балла и занял третье место.

— Явно было тяжело в плане физической формы, тяжело по элементам было, чуть сбило меня на сальхове, засчитали падение. Я приземлился, потом максимально боролся чтобы не упасть, но не удалось. Меньше базовая стоимость программы получилась, я непонятно зачем с каскадом запутался. Но все уже в прошлом, ничего не изменить. Я рад, что удалось, пусть не без везения на пьедестал попасть. Хочу поздравить Влада Дикиджи, он несмотря на болезнь выиграл, Марк Кондратюк собрался после неудачного проката в Омске. Для каждого спортсмена ошибки в короткой или произвольной — это новые цели, которые надо исправлять.

Здесь мне короткая удалась, значит надо работать над произвольной. Наверное, я в первую очередь ехал сюда почувствовать атмосферу большой арены. Арена здесь совсем не та, что в Казани. Хотелось подарить людям эмоции, покататься для самого себя. Удалось показать эмоции в короткой, получился чистый прокат. Произвольной я немного меньше рад, но остальные элементы смог выполнить на плюс и старался не умирать в конце программы, держать темп.

На чемпионате России все 18 человек будут сильными и почти все будут в короткой с четверными, это даже не обсуждается. По моему контенту будем пробовать накатывать с четверным лутцом, но ничего не обещаю. Сначала приедем в наш ледовый дворец, у меня еще соревнования должны быть, чемпионат Москвы. Дальше будем смотреть по прыжкам, в произвольной или два разных четверных или три с одним повтором. Никто не знает что будет к концу декабря, — сказал Самсонов.

Первое место занял Владислав Дикиджи, вторым стал Марк Кондратюк.