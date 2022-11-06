Нарижный о своей национальности: «Понимаю украинский, но уже почти не помню. Только базовые фразы»

Фигурист Дэвид Нарижный рассказал о своем происхождении. Спортсмен выступает в танцах на льду с Аннабель Морозов.

«Мое имя правильно писать Дэвид. На русском пишем через «е», потому что я украинец. И в украинском языке «э» это «е». Поэтому, когда я получал российский паспорт, меня записали через «е». Но это читается неправильно. Я Дэвид. В паспорте «е», но мне лень менять.

Украинский язык? Вообще не помню. Я могу понимать, когда кто-то говорит на украинском. Могу немного читать. Но самому уже сложно говорить. Разве что могу вспомнить какие-то базовые фразы. А так — вообще нет, потому что мы всегда от говорили по-русски, нас только в школе учили говорить и читать на украинском. Учебники были на украинском», — сказал Нарижный.

В воскресенье, 6 ноября Нарижный в паре с Аннабель Морозов выиграл этап «Гран-при России» в Казани. Спортсмены набрали 202,57 балла по сумме двух программ.