Фигурист Дикиджи: «Порой меня уже воротит ото льда — даже от самого любимого нужен отдых»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» заявил, что испытывает усталость от переизбытка спорта в своей жизни.

«Не особо слежу за международными стартами. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет. Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых.

Лучший вид отдыха? Могу включить YouTube, нравится развлекательный контент, например «Однажды в России». Но самый лучший отдых — это просто полежать и побыть наедине с самим собой. Полежать и не думать ни о чем», — сказал Дикиджи.

В сезоне-2023/24 Дикиджи выиграл этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.