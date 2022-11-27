Фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями после победы на «Гран-при» в Перми и рассказал об имидже в произвольной программе, а также о подготовке к прыжковому турниру в Санкт-Петебурге.

— Эмоции потрясающие. Считаю, что выдал максимум — в плане первой оценки, второй оценки. По технической части вообще все было здорово. Баллы говорят о том, что это был хороший турнир. Получается, что снова стал гвоздем дня. Вчера так было, сегодня тоже.

— Ты давно не побеждал, с финала Кубка России-2021.

— На каждом старте хочется выступить и занять хорошее место. Да, давно не побеждал, но все равно на крупных соревнованиях показывал хороший результат.

— Долго искал краску для волос?

— Нет. У меня были мысли покраситься в другой цвет — в черный. Для этого нужно было искать краску. А так, решил, что нет. И так пришлось на полчаса раньше проснуться, чем вчера, чтобы волосы покрасить.

— Будешь красить глаза?

— Были мысли. У меня только белая краска. Сегодня в номере попробовал вокруг бровей, но решил, что не лучший вариант. Но если черным краситься, то тогда можно затемнить. Пока белый. Надо ли нанять личного стилиста? Нет, пока сам справляюсь.

— Алексей Мишин отчасти является твоим стилистом?

— Нет, он все-таки тренер. Но всегда дает хорошие советы. В том числе — как подчеркнуть образ. Вот — подчеркиваем.

— Во время ожидания оценок ты поздравил маму с Днем матери?

— Да. Эту победу посвящаю ей. Она смотрит мои прокаты, но уже после соревнований. Сильно волнуется.

— В произвольной у тебя достаточно строгий костюм, хотя в клипе есть разные. Почему?

— Решили с тренерским штабом, что нужен просто стильный костюм. Но в будущем не исключаю, что, если буду катать половину своей произволки на показательных выступлениях, там буду конкретно экспериментировать. Может, даже в шубе выбегу.

— Что собираешься прыгать на прыжковом турнире?

— На прыжковый турнир готовлю сложные квады. Будет риттбергер, может быть, еще один. Буду ли делать сложные каскады с двумя четверными? Не в моей нынешней ситуации. Четыре-четыре — нет. Сделаю пока, что возможно для меня, чтобы не покалечить себя. На счет каскадов пока не задумывался. Думаю, можно пару тулупов, риттбергеров. Пока не знаю — будет ли секвенция на прыжковом турнире. Может быть, буду делать ее. В произвольной сегодня не усугубил травму.