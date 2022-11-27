Галлямов — о том, что не спал ночью перед произвольной из-за футбола: «Матч закончился в два ночи? А что поделать!»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свою победу на шестом этапе «Гран-при России» в Перми.

Также Галлямов рассказал, что не спал из-за просмотра матча ЧМ-2022 Аргентина — Мексика (2:0).

— Как чувствуете себя?

Мишина: Намного лучше, чем вчера.

Галлямов: Настроение гораздо лучше, чем вчерашнее. С задачей справились удовлетворительно. Сейчас приедем, отдохнем, восстановимся, и через недельку дальше будет прыжковый фестиваль.

— Как справлялись с неприятными ощущениями в ноге?

Мишина: Во время проката, наверное, не чувствуется.

Галлямов: Спасибо Федерации за то, что нам поставляют витамины, медикаменты, обезболивающие мази. К счастью, они хорошо действуют. Все в порядке. Прыжки приземлял без проблем. Все отлично.

— Саша, ты настраивался на прокат в наушниках.

Галлямов: Я всегда в наушниках. Три-четыре года назад у меня были большие наушники, но потом неожиданным образом на «Гран-при» в Японии в прошлом сезоне они сломались. На следующий день после приезда я взял маленькие наушники, чтобы тренерам удобнее было носить. Они менее заметны, мне удобнее, тренерам тоже. Что слушаю перед прокатом? Рок. Вчера и сегодня — новый альбом Фараона.

— Сегодня вы так легко катались.

Галлямов: Ощущение зрителей и наши различаются. По нашим ощущениям сегодня каталось не самым легким образом. Но работаем, стараемся подготовить себя так, чтобы это все казалось легко. Мы можем катать еще легче. Будем исправлять к следующим соревнованиям.

Мишина: Выбрали две разных музыки в программах, так как зрители приходят разные. Кому-то больше нравится классика, кто-то хочет, чтобы фигуристы зажигали, было шоу, весело.

Галлямов: Не только Элвис хорош...

Журналисты хором: Но и Пресли (все смеются).

— Сегодня отмечается день матери. Посвящаете победу им?

Мишина: Самое главное, что мы показали хороший прокат. Моя мама не смотрит соревнования в прямом эфире, переживает. Когда видит, что нет дедакшенов и есть высокие оценки, то очень радуется.

— Кого-то видели из своих соперников сегодня?

Галлямов: На шестиминутной разминке сначала Мухортова/Евгеньев едут на подкрутку, а потом на выброс. И мы так же. Мы начинали с заходом на подкрутку и заканчивали выбросом, так и ехали: они первые, мы вторые. Потом посмеялись над этой ситуацией, что два Элвиса Пресли ехали подряд.

— Можно сделать одну шоу-программу.

Мишина: Нужны еще одни красные штаны.

— Саш, за кого на чемпионате мира по футболу болеешь?

Галлямов: Я вчера смотрел Аргентину и Мексику.

— В два ночи же матч закончился.

Галлямов: Я знаю (смеется) А что поделать! Я поспал сегодня днем — и нормально прокатали.

Мишина: Понимаете, да? (смеется)

Галлямов: К счастью, все получилось. Я поспал. Также сейчас... Сколько сейчас времени? 18:22, через полчаса играют «Зенит» и «Спартак». В шесть начали? Они уже играют, значит. На ЧМ еще смотрел Данию с французами, у французов хороший футбол. Какие-то страны сложно выделять, потому что многое сейчас удивляет. Такое чудо произошло — что с Германией и Японией, что с Аргентиной и Саудовской Аравией. Я болею просто за двух легенд футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хочу просто насладиться, поболеть за последнее участие таких легенд, на чемпионате мира. Трюк Роналду с жвачкой, которую он из трусов доставал? Если вы видели монтаж, там он уже вообще сигарету доставал. Не хочу ли закосплеить эту фишку? Нет (смеется). Если вспомнить видео 8-летней давности, как Это'О там что-то выпил, когда за «Челси» играл — что-то похожее на L-карнитин. И сразу так глаза выпучил, жмыхнуло его (смеется).

Мишина: Я сегодня интервью читать не буду (смеется).

Мишина и Галлямов набрали 237,30 балла по сумме двух выступлений и заняли первое место на этапе в Перми.