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Гран-при России

Сегодня, 19:25

Грицаенко о столкновении с Мухортовой: «Обменялись кивками, живая-не живая. Тут же извинился»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Артем Грицаенко после выступления на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани прокомментировал столкновение с Анастасией Мухортовой на разминке.

Грицаенко выступает в паре с Елизаветой Осокиной, Мухортова — вместе с Дмитрием Евгеньевым.

«Не заметили друг друга, ехали спиной. Хорошо, что получилось разойтись, чтобы не было травм. На льду удалось обменяться кивками, живая-не живая... Извинился, так что все хорошо. Сразу же проснулся, как будто не критично все в итоге было, поэтому переживаний не было», — сказал Грицаенко.

Осокина и Грицаенко набрали 214,87 балла по сумме двух дней и заняли третье место на соревнованиях в Казани. Мухортова и Евгеньев стали четвертыми, у них 206,02 балла.

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