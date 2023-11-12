Грицаенко о столкновении с Мухортовой: «Обменялись кивками, живая-не живая. Тут же извинился»

Фигурист Артем Грицаенко после выступления на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани прокомментировал столкновение с Анастасией Мухортовой на разминке.

Грицаенко выступает в паре с Елизаветой Осокиной, Мухортова — вместе с Дмитрием Евгеньевым.

«Не заметили друг друга, ехали спиной. Хорошо, что получилось разойтись, чтобы не было травм. На льду удалось обменяться кивками, живая-не живая... Извинился, так что все хорошо. Сразу же проснулся, как будто не критично все в итоге было, поэтому переживаний не было», — сказал Грицаенко.

Осокина и Грицаенко набрали 214,87 балла по сумме двух дней и заняли третье место на соревнованиях в Казани. Мухортова и Евгеньев стали четвертыми, у них 206,02 балла.