Грицаенко о Мишиной и Галлямове: «Удивили оценки чемпионов. Ничего себе! Думали будут другие баллы»

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани, а также высказались о судействе на соревнованиях.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани, а также высказались о судействе на соревнованиях.

Осокина и Грицаенко стали третьими, набрав 214,87 балла по сумме двух выступлений.

Грицаенко: Не чисто откатали, что тут еще говорить. Было бы чисто — могли бы стать вторыми. А так, попались на своих же ошибках, не смогли подняться на строчку выше. Удивили, конечно, оценки. Как наши оценки, так и наших коллег. Думали, что будут другие баллы, но, справедливости ради, у нас получилось столько же, сколько и на прошлом этапе... Стабильность — залог успеха... Удивили оценки чемпионов. Ничего себе! Будем смотреть и изучать.

В принципе, для нашей подготовки план идет на весь сезон, поэтому в приоритете чистое выступление, нежели оценки. Будем готовиться дальше к чемпионату России, искоренять ошибки. Конечно, таких результатов для тройки на чемпионате России не хватит, поэтому нужно улучшать свои прокаты, все остальное нас устраивает. На последних стартах у нас страдает вторая оценка, вытягиваем за счет техники, но этого недостаточно. Дополнительные балл-два будут решать очень многое

Осокина: На короткую программу влияло, что я дома, тут больше зрителей, атмосфера. А на произвольную выходила уже гораздо более спокойно и уверенно.

Победителями соревнований в Казани стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которых 236,86 балла по сумме двух прокатов. Для них это вторая победа на этапах «Гран-при».