Игнатов о творчестве в фигурном катании: «Каждый раз выхожу на прокат с новыми ощущениями и жизненным опытом»

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Получилось даже чуть больше, чем в Уфе, надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться и дальше, и я буду кататься все лучше и лучше. Конечно, короткая программа — это даже не полдела. Дай бог одна треть, так что буду готовиться к следующему дню. Это новая короткая программа. Где-то я уже говорил, что часто катаю по-разному, в зависимости от внутренних ощущений. Нет одинаковых прокатов, каждый раз с новыми ощущениями прихожу, с новым жизненным опытом. Не пытаюсь передать конкретно один образ. Это отражает меня и мою жизнь, и в чем-то роднит наш спорт с искусством.



Публика хорошо принимала сегодня. Чувствовалась поддержка, за это большая благодарность зрителям. Когда прыжки шли, я был сам в себе, сконцентрирован, а вот на дорожке прочувствовал энергию, и это помогло, зарядило.



Выступление в шоу? Любой опыт полезен, выступление на зрителях, особенно когда такая большая арена — это здорово. Главное — удачно и грамотно вписать все в тренировочный процесс. Конечно, это своеобразная работа, отличается от тренировки, но только в плюс. Дает немного уйти от рутины, чтобы фигурное катание не превращалось только в монотонную работу, был огонь. Конечно, сложнее выступать с кем-то в дуэте. Когда ты один и не туда поехал, то можешь сымпровизировать и от себя что-то показать, а тут другой человек и нужно следить за собой, чтобы синхронизировать наши движения. О парном катании мыслей нет. Предложений таких тоже не было. У меня спина не выдержит», — сказал Игнатов.

Игнатов набрал 92,46 балла за прокат и занял предварительное третье место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани.