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Гран-при России

27 октября, 14:38

Фигурист Карартынян признался, что его кумир — японец Юдзуру Ханю: «Нравится в нем все»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Эдуард Карартынян прокомментировал свое выступление на этапе внутренней серии «Гран-при» среди юниоров в Красноярске и рассказал о своих кумирах в спорте.

Колесников набрал 244,71 балла по сумме двух прокатов и занял первое место.

«Все дается за счет работы. Работы над собой. Не думал, какое смогу занять место на этих соревнованиях, просто выходил делать свою работу, максимально чисто откатать программу. Есть недочеты, над которыми буду работать, и постараюсь подойти в следующий раз так, чтобы откатать все на максимум.

Каких-то тактических мыслей, как обойти конкурентов, не было, просто выходил делать свою работу. Стараюсь двигаться быстрее в программе, но из-за волнения не всегда получается улыбаться. Сложный контент, стараюсь выкладываться по максимуму. Каждый делал свою работу, каждый старался сделать ее по максимуму. Заряжает, когда видишь, как старшие ребята делают сложные элементы, они могут посоветовать мне, как справиться с волнением. Стараюсь не расслабляться и нагонять, после ошибок мотивации порой даже больше. Кумиры? Юдзуру Ханю. Все нравится у него. Прыжки, как он презентует себя на льду. Шикарно", — сказал Карартынян.

Отметим, что Эдуард тренируется в СШОР имени Жука в группе Светланы Соколовской.

Фигурное катание
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