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Гран-при России

27 октября, 14:34

Фигурист Колесников рассказал о поддержке Кондратюка и Самарина в группе Соколовской

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Николай Колесников прокомментировал свое выступление на этапе внутренней серии «Гран-при» среди юниоров в Красноярске и рассказал об особенностях работы в группе Светланы Соколовской в СШОР имени Жука.

Колесников набрал 236,73 балла по сумме двух прокатов и занял третье место.

«Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше, конечно. Не стоит как минимум прыгать с лутца, но, значит, буду работать и улучшать. Прыжки, катание, вращение. Потихоньку прибавляем нагрузку, все придет.

Раньше у меня первая тренировка начиналась только днем, а сейчас у Светланы Владимировны уже в 10:45, и первое время просыпаться так рано было непривычно. Я думал, что это прям ужас, но потом достаточно быстро привык. Очень круто, что на тренировках и Марк, и Саша мне подсказывают, помогают. Видно, к чему и как стремиться, я смотрю на них и пытаюсь достичь их уровня. Бывают какие-то замечания по прыжкам, но чаще всего говорят, чего ты так волнуешься. Иди и делай», — сказал Колесников.

Отметим, что ранее Колесников тренировался в группе Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
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