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Гран-при России

Сегодня, 18:23

Фигурист Маринский рассказал о программе про Христофора Колумба

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Анастасия Егорова и Родион Маринский прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» среди юниоров в Москве. Дуэт набрал 169,16 балла по сумме двух прокатов и занял третье место.

— Как вы настраивались на прокат произвольной программы?

Маринский: Хочется сказать спасибо всему нашему тренерскому штабу. Начало сезона у нас было не самое удачное, не такого мы ожидали. Но они продолжали в нас верить, поддерживали и настраивали на такой результат.

Егорова: Я согласна с Родионом. В начале сезона у нас были не очень хорошие результаты. Да, мы катались с ошибками, но уже лучше. Надеемся, что и дальше будет еще лучше.

— На поддержке помешала травма?

Маринский: Да, травма была. Долго ее залечивали: весь тот сезон, начало этого. Осторожно подводились к нынешнему сезону, чтобы не перегружаться. Думаю, что ошибка произошла в том числе из-за невнимательности. В следующий раз будем внимательнее и больше думать об этом.

— Не очень хорошее выступление в Самаре мотивировало выступить здесь лучше?

Егорова: И не очень хорошее выступление в Самаре мотивировало, и с прошлого сезона остались впечатления. Мы тут в прошлом году хорошо выступили, поэтому сейчас была уверенность, что справимся.

Маринский: После этапа в Самаре у нас была непростая ситуация в плане очков, чтобы отобраться на первенство России среди юниоров. Нас устраивал только один результат — призовое место, чего мы в итоге и добились.

— То есть здесь выложились на максимум?

Маринский: Да, постарались показать все, на что способны.

— Какие планы дальше?

Маринский: Наверное, сбавить немного темп. Мы долго его набирали. Сейчас немного отдохнем и продолжим дальше тренироваться.

— Со спиной все в порядке?

Маринский: Да, мы нашли идеальный подход, чтобы не перегружать спину и при этом добиваться результатов.

— Можете прояснить идею своей произвольной программы? Вы Христофор Колумб, а партнерша — абориген?

Маринский: Да, вы правильно отметили — задумка была, что я открыватель, а Анастасия — моя муза.

Егорова: И мы вместе через трудности открываем новые земли.

В произвольной программе фигуристы выступают под саундтрек из фильма «1492. Завоевание рая».

Фигурное катание
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