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Гран-при России

Сегодня, 15:13

Фигурист Нарижный рассказал о конкуренции с бывшей партнершей Шанаевой

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Дэвид Нарижный и Аннабель Морозов прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Казань — это отлично, публика шикарная, гостиница близко. Буквально две минутки — и ты на арене. В целом выступление сейчас было получше, чем на этапе в Москве. Успели вкататься в программу, исправить некоторые моменты. Взаимопонимание отличное, шикарно чувствуем друг друга. Нужно, конечно, все посмотреть, обсудить, но у нас уже шикарное взаимопонимание с Аннабель.
Конкуренция с Шанаевой? Есть конечно. Знал, что они будут выступать. Но за шестиминутку мы ни разу с ней не переглянулись. Мы с тех пор, как расстались, еще ни разу не переглянулись глазами. Отмечать, судить кого-то... Я не судья. Не буду ничего говорить про них, все ребята тренируются, стараются», — сказал Нарижный.

«В Казани всегда хорошая публика, видно, что людям интересно фигурное катание. Удобно, что арена близко к гостинице», — добавила Морозов.

Морозов и Нарижный показали лучший результат в ритм-танце, пара набрала 81,50 балла. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли вторую строчку, у них 79,14 балла.

Шанаева и Нарижный выступали вместе с сезона-2016/17 по сезон-2021/22.

Фигурное катание
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