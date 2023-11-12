Фигурист Самсонов рассказал, насколько ему важна поддержка тренеров

Фигурист Даниил Самсонов рассказал, насколько для него важно присутствие на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани его тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

— Насколько тебе важна эта поддержка?

— Очень приятно, что все тренеры собрались. Хотя я до последнего не знал, что Даниил Маркович будет здесь. Думал, приедут только Этери Георгиевна и Сергей Викторович. Когда рядом все три тренера, ты больше успокаиваешься, выходя на старт, — цитирует Самсонова Sport24.

За две программы Самсонов получил 226,62 балла и занял лишь шестое место.

Победителем четвертого этапа «Гран-при России» стал Владислав Дикиджи (287,40). Вторую строчку занял Евгений Семененко (266,24), а третью строчку на турнире занял Глеб Лутфуллин (257,63).