Фигурист Устенко рассказал о подводной фотосессии: «Перекрестился, задержал дыхание. Как рыба в воде был»

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» России в Красноярске.

Дуэт набрал 182,96 балла по сумме двух дней и занял третье место.

«Это были неплохие прокаты, но не самые хорошие, с которыми надо учиться работать. Результат неожиданный? Мы как-то не думали, просто делали свою работу. Вчера мы допустили некоторые помарки, поэтому сегодня вышли более собранными, с холодной головой. Просто прокатать для себя в удовольствие. Катались друг с другом и друг для друга.

Как проходила подводная фотосессия к программе? Я перекрестился: «С богом, я пойду». Мне дали 20 минут, чтобы я привык к воде, потому что бассейн был невысокий. Еще надо было задержать дыхание, это было, конечно, испытание. Но 20 минут — и я как рыба в воде себя почувствовал, вжился в образ», — сказал Устенко.

«Задача была — чисто откатать, полностью прожить образы, историю. Не думали ни об оценках, ни о местах. В произвольном танце у нас история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей, и потом показали в постановке. На сколько от одного до пяти довольны этим этапом «Гран-при»? Я на двойки училась, люблю двойки. Не знаю, не оцениваю по баллам это для себя», — добавила Миронова.

На этапе в Красноярске победу у пар одержали Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 215,27 балла. Вторую строчку заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12 балла).