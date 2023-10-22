Фигурист Ветлугин выиграл второй этап «Гран-при России»

Фигурист Матвей Ветлугин занял первое место на втором этапе «Гран-при России» в Омске. Он набрал 270,87 балла (94,16 балла за короткую программу + 176,71 за произвольную).

Второе место занял Алексей Ерохов (268,22; 82,18 + 186,04), третьим стал — Григорий Федоров (251,10; 93,47 + 157,63).

Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк, занимавший после короткой программы восьмое место, поднялся на четвертую позицию (249,49; 78,96 + 170,53).

Позже произвольные программы представят женщины и спортивные пары.